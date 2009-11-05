Литвин: БЮТ и ПР блокируют рассмотрение бюджета-2010

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявил, что фракции БЮТ и Партии регионов блокируют рассмотрение проекта государственного бюджета и программы социально-экономического развития на 2010 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании парламента.

На это заместитель председателя Комитета ВР по вопросам бюджета Олег ЛЯШКО (фракция БЮТ) заявил, что проект бюджета на следующий год и программу социально-экономического развития невозможно рассматривать, поскольку они не готовы, т.к. работа парламента долгое время блокировалась.

По его словам, рассмотрение этих вопросов невозможно, «потому что настоящие документы не готовы».

В ответ В.ЛИТВИН привел вчерашнее высказывание премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в Ивано-Франковске о том, что «в политическом хаосе парламента до президентских выборов этот бюджет принять будет невозможно».

В.ЛИТВИН отметил, что вчера на заседание Комитета ВР по вопросам бюджета из 33 народных депутатов явились всего 13.

По его словам, именно фракции БЮТ и Партии регионов, у которых «контрольный пакет акций» в этом комитете, блокируют его роботу.

В.ЛИТВИН отметил, что если эти фракции не хотят ходить на заседание Бюджетного комитета, то он предлагает проект бюджета вместе с предложениями без решения комитета вынести на рассмотрение парламента.

«Давайте прекратим разговоры по поводу того, что Верховная Рада Украины не работает», - призвал В.ЛИТВИН.

При этом он добавил, что в ситуации, когда «правительство предлагает перенести рассмотрение программы социально-экономического развития на 2010 год и обвиняет Верховную Раду, так я думаю, что это просто недоразумение, мягко говоря».