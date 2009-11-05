Fitch: Вторая волна кризиса может начаться в Китае

Введение налогов на спекулятивный капитал — это подходящая мера для защиты развивающихся рынков от перегрева, признал Международный валютный фонд. Опасность нового глобального краха исходит из Китая, предупредило агентство Fitch, передает Дело.

МВФ не против ограничений на приток спекулятивного капитала, вводимых ради того, чтобы предотвратить надувание пузырей, заявил директор-распорядитель фонда Доминик Стросс-Канн.

Традиционная политика по предотвращению пузырей через укрепление валютных курсов уже не срабатывает, говорит Стросс-Канн, и у регуляторов остается не так много инструментов, чтобы избежать нового глобального кризиса. Между тем глобальный пузырь на рынке капитала растет с каждым днем, предупредил в начале недели профессор Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини, и когда этот пузырь взорвется, рухнет стоимость всех без исключения активов. По его мнению, цены рискованных активов выросли слишком сильно и быстро благодаря околонулевым процентным ставкам и ослаблению монетарной политики. Индекс MSCI для развивающихся рынков вырос с марта более чем на 91%, для стран BRIC (Бразилия, Индия, Китай, Россия) — на 78%, российский индекс RTSI поднялся на 142%, гонконгский Hang Seng — на 72%.

Многие страны пытаются предотвратить возникновение пузырей, отмечает Николай Кащеев из Сбербанка. В октябре Бразилия ввела 2%-ный налог для иностранцев на покупку инструментов с фиксированной доходностью и акций. Эта мера направлена против "чрезмерных спекуляций", объяснил бразильский министр финансов Гиду Мантега. Правительство страны рассчитывает, что новый налог поможет замедлить рост национальной валюты и снизит риск раздувания стоимости активов.

Китай также намерен бороться с перегревом, но пока речь идет только о рынке недвижимости. По данным Bloomberg, китайская комиссия по регулированию банковской деятельности готовится проверить долги девелоперских компаний. За девять месяцев 2009 г. китайские банки выдали 8,67 трлн юаней ($1,2 трлн) — на 75% больше, чем за весь 2008 год. Новая волна плохих долгов угрожает не только китайским банкам и суверенному рейтингу страны — она поставит под удар банки всех стран, вовлеченные в операции с недвижимостью, и способна вызвать новый взрыв по всему миру, предупредил управляющий директор рейтингового агентства Fitch Джеймс Маккормак. Суверенный фонд China Investment Corp разместил в этом году в зарубежных акциях, сырьевых активах и недвижимости более $50 млрд (в 10 раз больше, чем в 2008 г.).