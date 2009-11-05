Девальвация гривни уже теряет силу, несмотря на то, что украинская валюта продолжает движение вниз третий день подряд.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Он напомнил, что вчера на межбанковском рынке гривня ослабла по отношению к доллару на 0,25%. За первые три торговых дня ноября украинская валюта потеряла 1,8% своей стоимости, сообщил экономист.

А.БЛИНОВ отметил, что Национальный банк 4 ноября провел аукцион для заемщиков-физлиц, вернувшись к политике фиксированного курса вместо реального аукциона с курсом отсечения. НБУ продал 18 млн. долларов 64 коммерческим банкам по курсу 8,1 грн./долл., напомнил экономист. Он подчеркнул, что это самый низкий объем целевого аукциона в долларах с 22 июля т.г.

По мнению А.БЛИНОВА, такой низкий объем обусловлен двумя факторами. Прежде всего, считает он, неожиданное изменение «правил игры» на прошлой неделе изменило планы части заемщиков. Кроме того, разница розничных курсов продажи доллара все еще остается небольшой, добавил экономист.

Как сообщал УНИАН, в среду, 4 ноября, торги по доллару США на украинском межбанковском валютном рынке открылись котировками 8,2150/8,2510, к 12:00 цены выросли до 8,2650/8,2850. К закрытию торгов ценовые уровни упали – 8,2435/8,2665 грн./долл.