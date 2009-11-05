Регионы на борьбу с гриппом получат 500 млн. грн.

ВР поручила Кабмину направить не менее 500 млн. грн. в регионы до конца года для борьбы с эпидемией гриппа

Верховная Рада поручила правительству при формировании направлений использования средств, дополнительно выделенных Министерству здравоохранения для осуществления мер по предотвращению распространения пандемического гриппа А/Н1N1 и эпидемии гриппа, предусмотреть в 2009 году направление в регионы не менее 500 млн. грн. на отмеченные меры.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего постановления «О ситуации, сложившейся в связи с эпидемией гриппа и пандемического гриппа А/Н1N1, и первоочередные меры противодействия ее распространению» проголосовали 424 народных депутаты из 444, зарегистрированных в сессионном зале.

Парламент также поручил безотлагательно обеспечить выполнение в полном объеме Указа Президента от 31 октября 2009 года №887/2009 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 октября 2009 года «О безотлагательных мерах по обеспечению национальной безопасности в условиях вспышки пандемического гриппа в Украине» и принятых Кабинетом Министров решений, направленных на предотвращение распространения пандемического гриппа А/Н1N1 и распространение эпидемии гриппа и острых респираторных заболеваний среди населения.

Кроме того, должен быть обеспечен жесткий контроль за целевым использованием средств, выделенных на преодоление эпидемии.

Правительство также должно в 10-дневный срок утвердить Правила санитарной охраны территории Украины, адаптированные к положениям Международных медико-санитарных правил, и до 10 ноября 2009 года разработать единые подходы к сбору, анализу, формированию информации и прогнозированию относительно развития эпидемической ситуации, обусловленной распространением пандемического гриппа А/Н1N1, эпидемии гриппа и ОРВИ и обеспечить ежедневное доведение до населения объективной и взвешенной информации по этому вопросу.

Кроме того, правительство должно принять меры по ускорению обеспечения регионов в соответствии с потребностями тест-системами для диагностики пандемического гриппа, эпидемии гриппа и ОРВИ, специфическими антивирусными препаратами и другими необходимыми лекарственными средствами и средствами индивидуальной защиты и тому подобное. Кабмин также должен обеспечить контроль за наличием в аптечных учреждениях необходимых лекарственных средств и средств индивидуальной защиты населения, а также контроль за ценами на них.

Правительство должно до 10 ноября 2009 года организовать контрольно-диагностические посты в аэропортах, на железнодорожных вокзалах, в пунктах пересечения государственной границы Украины, на границах областей, в которых установлен карантин, обеспечив их транспортом, средствами связи, необходимыми медикаментами и соответствующим оборудованием с целью локализации, выявления и предотвращения дальнейшего распространения опасной инфекции.

Постановлением предусмотрено установить с 1 ноября 2009 года медицинским работникам за период работы по ликвидации эпидемий и вспышек инфекционных болезней, а также в очагах особо опасных и опасных инфекционных болезней ежемесячные доплаты в размере до четырех должностных окладов, а также доплаты указанным медицинским работникам за интенсивность работы и расширение сферы медицинского обслуживания. В срок до 1 декабря 2009 года поручено обеспечить предоставление материальной помощи в размере 100 тыс. грн. семьям медицинских работников, которые умерли в результате заболевания, возникшего во время исполнения ими служебных обязанностей по оказанию медицинской помощи населению в период эпидемии гриппа.

Кроме того, рекомендовано обеспечить своевременную доставку в регионы грузов с гуманитарной помощью, которые поступают в Украину, и надлежащие условия ее хранения и транспортировки и обеспечить проведение в течение 2010 года диспансеризации населения Украины и формирования паспорта здоровья населения по стране и регионам с определением мер профилактики и лечения.

Также рекомендовано правительству принять в соответствии с законом меры по возвращению в государственную собственность аптек, приватизированных с нарушением закона, а также возобновление сетей государственных и коммунальных аптечных учреждений и принять меры для открытия аптечных пунктов в селах и упрощения разрешительной процедуры по открытию этих пунктов.

Рекомендовано Министерству здравоохранения совместно с Академией медицинских наук Украины в срок до 10 ноября 2009 года подготовить и предоставить Кабинету Министров обоснованные предложения о целесообразности проведения вакцинации населения против пандемического гриппа А/Н1N1 и/или сезонного гриппа, а также, в случае необходимости, предоставить исчерпывающую информацию о вакцине, которая может быть использована для этих целей, ее количества, порядка ввоза, регистрации и использования. Минздрав также должен принять безотлагательные меры для обеспечения надлежащего функционирования государственного учреждения «Украинский центр гриппа и острых респираторных инфекций».

МВД и ГПУ должны проверить факты необоснованного и резкого повышения цен на лекарственные средства и средства индивидуальной защиты в аптечной сети и принять меры в соответствии с законом.

Предусмотрено заслушать отчет Кабинета Министров Украины о ходе выполнения этого постановления не позже 18 декабря 2009 года.