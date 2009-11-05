Повышение соцстандартов станет риском для бюджета

Одним из рисков как для Государственного бюджета, так и для экономики Украины в целом в 2010 году может стать закон о повышении социальных стандартов.

Такое мнение высказал УНИАН генеральный директор КУА «ИНЭКО-ИНВЕСТ» Олег МОРКВА.

Он напомнил, что в настоящее время среди политиков, политологов и экономистов обострилась полемика об угрозах реализации данного закона в нынешних условиях, что может привести к массовому сокращению персонала в реальном секторе экономики и новому скачку цен, что приведет к росту инфляции и валютной дестабилизации.

Такая угроза действительно существует, поскольку в сегодняшних украинских реалиях любая необеспеченная ростом экономики нагрузка на бюджет действительно может привести к большим и слабо прогнозируемым макроэкономическим рискам, отметил О.МОРКВА.

Вместе с тем, подчеркнул гендиректор «ИНЭКО-ИНВЕСТ», основные угрозы будущих экономических проблем, из-за нынешнего повышения соцстандартов, произошли не нынешней осенью в парламенте, а связаны с уже накопленными макроэкономическими просчетами в действиях правительства. Прежде всего, они обусловлены отказом пересматривать Госбюджет на 2009 год весной текущего года, стремительно растущими как внешними, так и внутренними долгами, неадекватной бюджетной и налоговой политикой, приведшей к существенному дисбалансу в государственных финансах, и очень несбалансированным бюджетом на будущий год, считает О.МОРКВА.

Справка УНИАН. 20 октября т.г. Верховная Рада Украины приняла Закон «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы».

Законом устанавливается прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере: с 1 ноября 2009 года – 701 грн., с 1 января 2010 года – 825 грн., с 1 апреля – 839 грн., с 1 июля – 843 грн., с 1 октября – 861 грн., с 1 декабря – 875 грн.

Кроме того, законом установлена минимальная заработная плата: с 1 ноября 2009 года – 744 грн., с 1 января 2010 года – 869 грн., с 1 апреля – 884 грн., с 1 июля – 888 грн., с 1 октября – 907 грн., с 1 декабря – 922 грн.

25 октября было обнародовано заявление Международного валютного фонда, в котором МВФ выразил надежду, что данный закон будет ветирован Президентом Украины.

30 октября Президент Украины В.ЮЩЕНКО подписал Закон Украины «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы».