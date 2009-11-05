Эксперт: грипп в Украине может смягчить позицию доноров

Проблема гриппа в Украине может быть использована для смягчения позиции международных доноров, в том числе и для воздействия на решение Международного валютного фонда (МВФ) по поводу предоставления четвертого транша кредита.

Такое мнение высказал в комментарии УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Он предполагает, что правительство будет использовать общественную обеспокоенность по поводу эпидемии A/H1N1 для привлечения дополнительных средств от Национального банка Украины или в форме гарантированных займов. Часть этих средств в случае успешного привлечения может быть направлена на финансирование бюджетного дефицита, считает экономист.

Как отметил А.БЛИНОВ, согласно принятому закону о выделении 1 млрд. грн. на борьбу с гриппом, данные средства должны быть сняты с государственной программы по подготовке Украины к проведению футбольного чемпионата Евро-2012. Данные расходы предполагается профинансировать из квазиприбыли НБУ за 2009 год. Однако Нацбанк уже неоднократно заявлял, что оценивает свою квазиприбыль в текущем году на уровне лишь 0,6 млрд. грн. и выступает против авансового перечисления этих средств в бюджет, подчеркнул эксперт.

Таким образом, по мнению А.БЛИНОВА, поскольку НБУ не намерен перечислять деньги, депутаты фактически поделили шкуру неубитого медведя. Но теперь давление на Нацбанк относительно перечисления средств существенно возрастает, поскольку НБУ в случае прямого отказа рискует обратить против себя общественное мнение и даже утратить поддержку Президента, считает экономист.

Как сообщал УНИАН, 3 ноября т.г. Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О государственном бюджете Украины на 2009 год».

Заместитель министра финансов Владимир МАТВИЙЧУК заявил, что данным законом предусмотрено увеличить на 1 млрд. грн. средства резервного фонда госбюджета с целью направления их на профилактику и лечение больных гриппом.

По его словам, эти средства предусмотрены для приобретения лекарств и медпрепаратов, а также медоборудования украинских производителей, в частности, аппаратов для искусственной вентиляции легких.

В.МАТВИЙЧУК обратился с просьбой к председателю ВР Владимиру ЛИТВИНУ и Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО как можно скорее подписать данный закон после принятия его парламентом.

Законом предусмотрено, что распорядителем этих средств станет Министерство здравоохранения.