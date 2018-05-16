Каким банкам доверяет население…

Интерес к банковской сфере продолжает накручивать обороты. Вопрос доверия населения коммерческим банкам является одним из самых актуальных на текущий момент. Девальвация гривни существенно напугала украинцев, а проблемы с ликвидностью банковского сектора еще больше усилили панические настроения. Как результат, начиная с сентября 2008 года, соотечественники массово изымали деньги из «сейфов». Но, забрав, поняли, что кровно заработанные обесцениваются. Поэтому с марта 2009 года, за редким исключением, доля вкладов в коммерческих банках стала увеличиваться. Между тем, возврат денег не для всех банков оказался радостным известием - украинцы стали более внимательно приглядываться к финучреждениям. Динамику прироста вкладов по итогам третьего квартала т.г. можно смело назвать «народным рейтингом доверия».

Лидеры по привлечению

Начнем с цифр. По итогам третьего квартала 2009 года общая сумма вкладов населения в банковский сектор, по сравнению со вторым кварталом, выросла на 1,6%. Непосредственно остатки средств населения на депозитных счетах увеличились на 6%, а остатки на валютных депозитах выросли на 18,4%. Практика замены гривневых вкладов на валютные получила широкое распространение на фоне падения национальной валюты. И, несмотря на то, что разница между ставками по гривневому и валютному депозитам составляет, как минимум, 10 п.п., пока эта тенденция сохраняется.

Среди крупнейших банков лидерами по привлечению средств населения в третьем квартале стали: «ВТБ банк», «Альфа-банк», «ОТП-банк». Но стоит отметить, что данный прирост был достигнут исключительно за счет поступлений на «депозиты до востребования». Первую же позицию по привлечению средств на классические депозитные счета удерживает Укрэксимбанк. Оказалось, население отдает предпочтение государственному банку. При этом никто из украинцев не озадачился тем, что в отличие от Ощадбанка, вклады в Укрэксимбанке гарантируются на общих основаниях, как в любом другом коммерческом банке.

Первые среди неудачников

А теперь об оттоке. Вывод средств из Укргазбанка - вполне ожидаемое явление. Рекапитализация финучреждения не всеми вкладчиками была воспринята положительно, часть из них поспешила забрать деньги. Но такой поворот событий коснулся не только Укргазбанка, население активно изымало из «Укрсоцбанка», «Сведбанка», «Приватбанка», из банка «Финансы и кредит». Это частично развеяло миф, что население доверяет в большей степени банкам с иностранным капиталом. Скорее, оно руководствуется другими критериями…

Распределение лидеров и неудачников среди крупных банков немного отличается от ситуации с финансовыми монстрами, но в целом тенденция прослеживается. «Ерсте банк», «Уникредит банк», банк «Дельта» и «Универсал банк» смогли больше других привлечь средств населения. При этом банк «Дельта» и «Универсал банк» - на «депозиты до востребования». «Ерсте банк» и «Уникредит банк» заполучали деньги на срочные депозитные счета. Первую ступень пьедестала занимает «дочка» Сбербанка России. Но головокружительный рост остатков на ее депозитных счетах во многом связан со сравнительной базой. Стоит отметить, что это финучреждение не так давно начало активно привлекать деньги населения и если дальше все будет происходить нынешними темпами, то оно вскоре станет реальным конкурентом украинского банковского рынка в этой сфере.

«Родовидбанк» подтвердил истину – нужно все делать вовремя. Во многом массовый отток денег из этого банка - реакция на затягивание процесса рекапитализации. Если сравнить вывод средств из «Укргазбанка» и «Родовидбанка», то напрашивается вывод – люди не доверяют финучреждению, в котором надолго задержалась временная администрация. Теперь становится более-менее понятно, чего стоит ожидать, когда снимут мораторий на выдачу вкладов Укрпромбанка.

Середнячки идут в ногу со временем

Ситуация в средних банках напрямую связана с тенденцией на рынке. Как только «Пиреус банк», «Кредит Европа банк», «Морской транспортный банк» и «Экспресс-банк» начали проводить активную рекламную кампанию среди населения, приток вкладов стал расти. В этой группе банков больше всех повезло «Пиреус банку», он смог привлечь деньги именно на срочные депозиты, в отличие от «Кредит Европа банка», который может похвастаться только короткими деньгами. Неудачником стал рекапитализированный банк «Киев». Как только население получило возможность распоряжаться вкладами в этом финучреждении, оно поспешило их вывести. Коллегами по несчастью стали «БТА банк», который никак не может закрыть тему корпоративных скандалов, и «Укринбанк», потерявший доверие после неудачной продажи.

Темп прироста денег населения на счетах наибольших коммерческих банков, в третьем квартале 2009 г. по сравению со вторым кварталом текущегого года



Наименование банка Всего денег населения на счету банка, % Всего валюты населения на счету банка, % Депозиты физических лиц, % Валютные депозиты физических лиц, % ВТБ БАНК 21,0% 22,6% 41,5% 69,7% АЛЬФА-БАНК 16,7% 21,4% 9,9% -2,2% ОТП БАНК 14,1% 10,6% 27,8% 20,4% СВЕДБАНК 9,9% 10,9% -16,0% -25,2% ПЕРШИЙ УКР.МІЖНАРОДНИЙ БАНК 8,9% 8,2% -2,1% -7,3% УКРСИББАНК 4,7% 6,3% 5,2% 7,0% УКРЕКСІМБАНК 4,6% 3,4% 46,2% 94,2% ФОРУМ 3,5% 6,4% 3,0% -6,0% УКРСОЦБАНК 3,0% 9,0% -8,7% -9,9% ОЩАДБАНК 0,2% 11,8% 0,6% 33,2% ПРОМІНВЕСТБАНК -0,2% 1,2% 6,4% 25,5% РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ -0,6% -1,4% 3,4% 26,6% ПРИВАТБАНК -1,1% -3,2% -14,9% -34,6% БРОКБІЗНЕСБАНК -1,4% -5,9% 18,9% -4,6% УКРПРОМБАНК -4,3% -9,4% -12,9% -21,7% ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ -4,8% -3,8% -10,3% -13,9% НАДРА -10,0% -13,7% -18,9% -23,9% УКРГАЗБАНК -20,3% -26,8% -18,3% -36,9% Всего по группе наибольших банков 2,4% 2,6% 3,4% 5,0%

* при расчете показателей учитывалась доля вкладов населения коммерческого банка в группе банков



Наименование банка Всего денег населения на счету банка, % Всего валюты населения на счету банка, % Депозиты физических лиц, % Валютные депозиты физических лиц, % ЕРСТЕ БАНК 23,6% 14,6% 27,1% 12,6% УНIКРЕДИТ БАНК 18,2% 12,3% 34,2% 40,9% ДЕЛЬТА 15,0% 24,8% -19,6% 416,1% УНІВЕРСАЛ БАНК 15,0% 11,5% 8,1% -4,3% КАЛІОН БАНК УКРАЇНА 12,0% 5,0% 9,6% -3,3% ПІВДЕННИЙ 11,7% 6,1% -3,6% -15,8% ХРЕЩАТИК 10,9% 11,9% 8,1% -6,4% ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ 8,4% 6,1% 812,2% 1170,4% КРЕДOБАНК 3,5% 1,0% 30,0% 34,4% ПРАВЕКС-БАНК 1,1% -5,8% -35,7% -62,4% ВIEЙБI БАНК 0,3% -6,9% 148,4% 159,6% КРЕДИТПРОМБАНК -0,08% 2,4% -12,3% -21,0% ДОНГОРБАНК -1,0% -2,9% -6,2% -25,3% СІТІБАНК (УКРАЇНА) -1,0% -19,0% -3,1% -25,4% IНДУСТРІАЛБАНК -2,7% -2,7% -11,7% -19,5% ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА -3,2% 10,1% 7,2% -4,5% IМЕКСБАНК -15,7% -24,4% -9,6% -28,9% СВЕДБАНК ІНВЕСТ -17,5% -22,2% 47,7% 95,7% IHГ БАНК УКРАЇНА -32,6% -25,7% -35,4% -31,8% РОДОВІД БАНК -39,5% -23,6% -75,4% -67,8% Всего по группе крупных банков 0,3% -1,4% 46,0% 80,7%

* при расчете показателей учитывалась доля вкладов населения коммерческого банка в группе банков

Наименование банка Всего денег населения на счету банка, % Всего валюты населения на счету банка, % Депозиты физических лиц, % Валютные депозиты физических лиц, % ЕКСПРЕС-БАНК 36,7% 143,4% 29,6% 5,3% ПІРЕУС БАНК МКБ 34,9% 46,6% 231,3% 280,9% КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК 26,0% 27,5% 44,3% -1,8% МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК 22,2% 15,5% 26,1% 27,4% БМ БАНК 22,0% 14,4% 61,7% 84,4% ХОУМ КРЕДИТ БАНК 21,9% 17,1% 9,8% 6,8% АСТРА БАНК 20,7% -67,9% -23,4% -16,9% ЕКСПОБАНК 16,4% 10,3% 49,1% 30,4% АКТИВ БАНК 15,3% 8,6% 47,0% 73,4% ПРОКРЕДИТ БАНК 13,9% 9,7% 29,4% 19,1% УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК 11,6% 11,1% 27,7% 38,5% БТА БАНК 8,4% 9,1% -69,0% -83,1% СЕБ БАНК 7,5% -4,1% 41,5% 51,3% МЕГАБАНК 7,3% -1,0% 46,6% 42,3% IНДУСТРІАЛЬНО-ЕКСПОРТНИЙ БАНК 6,0% 13,6% 103,9% 220,8% КЛІРИНГОВИЙ ДІМ 5,8% -4,5% 2,3% -15,8% ФІНАНСОВИЙ СОЮЗ БАНК 4,9% -10,9% 89,5% 477,6% КИЇВСЬКА РУСЬ 1,9% 4,6% 38,4% 95,5% ФОЛЬКСБАНК -3,8% -14,0% 9,8% 3,2% УКРІНБАНК -6,8% -18,9% -28,5% -56,2% КИЇВ -36,1% -33,4% -75,1% -65,3% Всего по группе средних банков 11,3% 8,4% 33,0% 58,0%

* при расчете показателей учитывалась доля вкладов населения коммерческого банка в группе банков

Может население ошибается и доверяет свои денежки не тому, кому нужно? Но это - его право, своего рода «выборы на банковском рынке»…

Виктория Кернеш, аналитик ИФ «Интерфон» (для УНИАН)