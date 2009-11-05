Межбанк: доллар подешевел

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,2515/8,2765, к 12:00 цены упали 8,1530/8,1750. К закрытию торгов ценовые уровни достигли текущего минимума - 8,2315/8,2535 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками - 0,2831/40, а к 12:00 цены снизились 0,2795/0,2805. К закрытию цены установились на уровне - 0,2797/0,2805. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,1335(-0,3117).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,4822/24, а к 15:10 выросли 1,4869/71. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 12,2325/12,2715, к 12:00 цены снизились 12,0980/12,1320. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню – 12,0730/12,1140.