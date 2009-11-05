В Минздраве создана комиссия для контроля над средствами

В Министерстве здравоохранения Украины создана комиссия с целью сопровождения закупки лекарственных средств, изделий медицинского назначения, работ и услуг для предотвращения распространения, лечения пандемического гриппа и других острых респираторных заболеваний по процедуре закупки у одного участника без согласования с Министерством экономики.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава, комиссия создана по решению Оперативного штаба министерства и по распоряжению министра здравоохранения Василия КНЯЗЕВИЧА.

С целью предотвращения возможных злоупотреблений во время решения этого вопроса Министерство здравоохранения пригласило в состав комиссии представителей Счетной палаты Украины, Государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины, Службы безопасности Украины, от метили в Минздраве.

Как сообщал УНИАН, 3 ноября Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О государственном бюджете Украины на 2009 год», которым предусматривается увеличение на 1 млрд. грн. средств резервного фонда госбюджета для профилактики и лечения больных гриппом.

Законом установлено, что распорядителем этих средств будет Министерство здравоохранения.