«ТАС» останавливает переговоры о продаже своих страховых компаний

ИФГ «ТАС» приняла решение остановить переговорный процесс относительно продажи страховых компаний группы до 2011 года и развивать страховой бизнес без участия иностранных партнеров.

Об этом говорится в сообщении ИФГ «ТАС», переданном агентству УНИАН.

«Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, группа считает страхование одним из наиболее динамичных и перспективных направлений бизнеса», - отметил председатель наблюдательного совета ИФГ «ТАС» Сергей ПОПЕНКО.

В сообщении отмечается, что на протяжении 2009 года заинтересованность к покупке СГ «ТАС» и СК «ТАС» проявляли инвесторы из Германии, Франции, Польши, России и других стран, однако их предложения не отвечали стратегическим планам группы.

«Для инвестиций в страховой бизнес ИФГ «ТАС» имеет достаточно финансовых ресурсов. Так, в течение этого года ИФГ «ТАС» обеспечивала покрытие временных разрывов ликвидности, вызванных сокращением объемов сбора страховых премий и сложностями со снятием средств с депозитов некоторых банков. Общая сумма такого разрыва составила около 40 млн. грн.», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в 2010 году планируется увеличить уставный капитал СГ «ТАС» на 100 млн. грн., а СК «ТАС» - на 20 млн. грн.

Справка УНИАН. Инвестиционно-финансовая группа «ТАС», основанная в 1998 году, является одной из крупнейших финансово-промышленных групп Украины. В ее состав входит около ста компаний, которые работают на территории Украины и стран СНГ. Сфера бизнес-интересов Группы «ТАС» охватывает: финансовый сектор (банковский и страховой сегменты), промышленный сектор, недвижимость, венчурные проекты и т. п.