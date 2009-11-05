ЕЦБ сохранил ставку на уровне 1%

Европейский центральный банк (ЕЦБ), как и ожидалось, сохранил учетную банковскую ставку на уровне 1%. Как сообщает ИТАР-ТАСС, такое решение принял на состоявшемся сегодня заседании Совет ЕЦБ.

Нынешний исключительно низкий уровень учетной ставки, сохраняющийся на протяжении полугода, по мнению экспертов, продержится, видимо, еще в течение нескольких месяцев, а затем начнет постепенно повышаться. Такой курс диктуют практически нулевая инфляция и стремление ЕЦБ продолжать содействовать уже начавшемуся выходу из кризиса экономики еврозоны, куда входят 16 стран с населением в 329 млн. человек. Германия и Франция, ключевые страны ЕС, вышли из рецессии во втором квартале текущего года.

Как сообщал УНИАН, в мае 2009 года ЕЦБ понизил базовую ставку на 0,25 процентных пункта - до исторического минимума 1%.

В октябре 2008 года учетная банковская ставка ЕЦБ составляла 4,25%.