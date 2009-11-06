В Шотландии пройдет саммит министров финансов стран G20

В Шотландии, в городе Сент-Эндрюс, открывается сегодня двухдневный саммит министров финансов и глав центральных банков стран G20, участники которого могут рекомендовать странам G20 приступить к сворачиванию антикризисных мер (exit strategy) с середины 2010 года, сообщает k2kapital.

Встреча призвана проанализировать ход реализации программы по стабилизации и поддержке роста мировой и национальных экономик, принятой на сентябрьском саммите "двадцатки" в американском городе Питтсбург.

В повестке дня встречи стоят также вопросы координации дальнейших шагов стран-членов этой все более усиливающей свои позиции неформальной мировой организации по преодолению нынешнего тяжелого экономического и финансового кризиса.

"Один из вопросов, который стоит, - когда запускать посткризисный механизм (. . .) По всей видимости, речь будет идти о второй половине или середине 2010 года", - заявил источник агентства, подчеркнув, что "это будет важный сигнал рынку". Отмечается, что "общий тренд в позитиве, и, похоже, что время "Ч" - развертывание полноформатного посткризисного механизма - не за горами".

Предполагается, что G20 обсудит, как на рынках отразится уменьшение господдержки, которая широко осуществляется во многих странах с начала кризиса, и как "смягчить момент удаления подпорок из экономической жизни". Мировое сообщество опасается, что "если это произойдет единоразово, это будет тяжело для рынка, поэтому декомпрессия должна быть постепенная: с глубины нужно всплывать постепенно. Этапы всплытия экономики на поверхность, нормальное функционирование экономики - это и есть основной вопрос повестки дня".

Российскую делегацию возглавляет вице-премьер - министр финансов РФ Алексей Кудрин.