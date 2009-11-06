Прибыль BNP Paribas за 9 мес. выросла на 1,8%
10:39, 06 ноября 2009Финансы
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Франция. Чистая прибыль BNP Paribas (один из крупнейших французских банков) за 9 месяцев 2009 г. выросла на 1,8% - до 4,47 млрд евро по сравнению с 4,39 млрд евро, полученными за аналогичный период годом ранее.
Кризис явно обошел стороной банк BNP Paribas. В отличие от банков США французским банкам не пришлось покрывать за счет прибыли убытки по проблемным кредитам. Кризис 90-х научил французские банки не очень доверять заемщикам.
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