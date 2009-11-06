Экспорт бриллиантов из Бельгии упал на 13,2%

Бельгия. Экспорт бриллиантов из Бельгии в октябре снизился на 13,2% по сравнению с октябрем прошлого года - до 785,5 млн. долл. Импорт бриллиантов упал на 21% - до 764 млн. долларов.

Бельгия одна из ведущих стран мира по обработке бриллиантов. Снижение экспорта и импорта бриллиантов, это уже действительно мировая проблема. Как правило, в предыдущие времена спрос на дорогие игрушки так существенно не снижался.