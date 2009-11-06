Банк Англии сохранил учетную ставку на рекордно низком уровне 0,5%
10:58, 06 ноября 2009Финансы
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Великобритания. Банк Англии сохранил учетную ставку на рекордно низком уровне в 0,5% и повысил до 200 млрд фунтов стерлингов /330 млрд долл./ финансовую поддержку экономики за счет увеличения на 25 млрд. фунтов стерлингов программу по выкупу проблемных активов в других финансовых структурах.
Сохранение учетной ставки банком Англии - свидетельство того, что английская экономика еще требует государственной помощи. Положительные результаты наблюдаются, но радикальный перелом еще не произошел.
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