Банк Англии сохранил учетную ставку на рекордно низком уровне 0,5%

Великобритания. Банк Англии сохранил учетную ставку на рекордно низком уровне в 0,5% и повысил до 200 млрд фунтов стерлингов /330 млрд долл./ финансовую поддержку экономики за счет увеличения на 25 млрд. фунтов стерлингов программу по выкупу проблемных активов в других финансовых структурах.

Сохранение учетной ставки банком Англии - свидетельство того, что английская экономика еще требует государственной помощи. Положительные результаты наблюдаются, но радикальный перелом еще не произошел.