В ЕС объем розничных продаж сократился на 3,6%

11:02, 06 ноября 2009
Финансы
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Еврозона. Объем розничных продаж сократился в сентябре на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем текущего года.  В годовом исчислении этот показатель снизился на 3,6%. 

Падение объема продаж - это рост безработицы в ЕС до уровня почти 10%. Доходы населения упали и продолжают снижаться. Пока старания руководства ЕС переломить данную тенденцию не имеют положительных результатов.

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