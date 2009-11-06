В ЕС объем розничных продаж сократился на 3,6%

Еврозона. Объем розничных продаж сократился в сентябре на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем текущего года. В годовом исчислении этот показатель снизился на 3,6%.

Падение объема продаж - это рост безработицы в ЕС до уровня почти 10%. Доходы населения упали и продолжают снижаться. Пока старания руководства ЕС переломить данную тенденцию не имеют положительных результатов.