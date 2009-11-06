В ЕС объем розничных продаж сократился на 3,6%
11:02, 06 ноября 2009Финансы
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Еврозона. Объем розничных продаж сократился в сентябре на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем текущего года. В годовом исчислении этот показатель снизился на 3,6%.
Падение объема продаж - это рост безработицы в ЕС до уровня почти 10%. Доходы населения упали и продолжают снижаться. Пока старания руководства ЕС переломить данную тенденцию не имеют положительных результатов.
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