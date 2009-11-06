Межбанк: торги открылись падением – 8,13/8,17 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись падением котировок – 8,1365/8,1710 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2803/16, котировки по евро-гривне ушли вниз – 12,1030/12,1560. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – 1,4886/88 (четверг - 1,4822/24).

В четверг Нацбанк на рынок не выходил.