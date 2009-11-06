Fitch отмечает признаки стабилизации в банковском секторе

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings считает, что хотя еще рано говорить об ослаблении системного риска в банковском секторе, в этой сфере наблюдаются признаки стабилизации (правда, при высоком уровне рисков), сообщает k2kapital.

В своем последнем полугодовом отчете «Системные риски в банковском секторе» Fitch отмечает, что впервые с начала публикации отчетов этой серии в 2005 г. произошло относительно мало изменений индикаторов системного риска, и такие изменения по большей части отражают технические моменты, а не изменения в плане риска.

Рост кредитования резко замедлился с начала года по настоящее время до 2,5% в номинальном выражении (медиана по всем странам, рейтингуемым агентством), в то время как в 2008 г. этот показатель превышал 15%. Fitch прогнозирует небольшое ускорение роста к концу 2009 г., который, тем не менее, будет находиться на невысоком уровне в 5% (или менее 2% в реальном выражении). Основным исключением является Китай, где прогнозируется реальный рост кредитования на 23%, что станет самым высоким показателем по всем странам за этот год, причем этот рост наблюдается с уже высокого уровня, и в дополнение отмечается самое значительное увеличение отношения кредитов к ВВП. Такой рост еще не привел даже к «умеренным» признакам макро-пруденциального риска на основе индикаторов, указанных в отчете, но они могут проявиться к моменту публикации следующего отчета, если рост кредитования окажется даже несколько выше, чем прогнозируется в настоящее время.

Отношение кредитов к ВВП в большинстве стран пока демонстрирует немного признаков значительного снижения, несмотря на замедление роста кредитования. Даже в некоторых странах, испытывающих кризис, таких как Исландия и Ирландия, показатель до сих пор существенно увеличивается в связи с сокращением номинального ВВП (это является довольно распространенным явлением в этом году). Более того, поскольку предупреждающие сигналы, мониторинг которых описывается в отчете, остаются в силе в течение трех лет после их проявления, требуется некоторое время, прежде чем будет достигнуто значительное улучшение макроэкономических и пруденциальных индикаторов («MPI»).

В то же время, вероятно, что на момент опубликования следующего отчета позиции США и Канады улучшатся (до MPI 2), поскольку цены на жилую недвижимость и реальный обменный курс соответственно достигали пиковых уровней относительно тренда в 2006 г. и через шесть месяцев выйдут за пределы скользящего трехлетнего периода оценки. В настоящем отчете нет ухудшений показателей MPI. Два имеющихся изменения – улучшение по Чили и Казахстану до MPI 2 – обусловлены пересмотром данных.

Изменившаяся глобальная финансовая ситуация, которую характеризует индикатор банковской системы («BSI») и которая отмечалась в предыдущем отчете, в целом остается неизменной. Банковские системы стран с развитой экономикой в большинстве случаев имеют индикатор BSI на уровне B или C. Ни одна из них не имеет BSI категории A, при этом наиболее близкими к данной категории являются системы Австралии, Канады и Гонконга. Тремя наиболее слабыми системами остаются Бельгия и Ирландия (индикатор BSI на уровне D) и Исландия (индикатор BSI на уровне E). Типичные банковские системы на развивающихся рынках остаются в категориях C или D, хотя около десятка продолжают иметь индикатор BSI категории E. Наиболее близкими к достижению индикатора BSI на уровне B являются Бермуды и Чили. Среди наиболее слабых систем на развивающихся рынках наиболее близкими к улучшению являются Азербайджан, Беларусь, Эстония и Литва.

По индикатору BSI в настоящем отчете отмечается пять изменений, которые обусловлены, главным образом, не изменениями по индивидуальным рейтингам, а меняющимся составом банковской системы по мере изменения относительного размера банков или добавления новых банков. Индикатор BSI у Люксембурга улучшается до уровня C, а у Египта и Шри-Ланки – до уровня D. Индикаторы BSI у Нидерландов и Вьетнама ухудшаются соответственно до C и E.