Курс доллара в банках немного понизился – 8,14/8,23 грн./долл.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,14 грн./долл., продают – по 8,23 грн./долл., курс немного понизился, по сравнению с 5 ноября. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,10-8,18 грн./долл., по продаже – в пределах 8,19-8,30 грн./долл.

Средний курс покупки-продажи евро в украинских банках также немного понизился, по сравнению с 5 ноября, и сегодня составляет 12,09/12,29 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,00-12,20 грн./евро, по продаже – в пределах 12,20-12,50 грн./евро.

Курс покупки-продажи наличного рубля в комбанках, по сравнению с 5 ноября, почти не изменился и составляет в среднем 0,2741/0,2838 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,24-0,28 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,281-0,29 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,14 грн./долл., продажи – 8,21 грн./долл. Курс немного понизился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,10-8,16 грн./долл., по продаже – в пределах 8,18-8,30 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева немного понизился по сравнению с 5 ноября и сегодня составляет 12,11/12,26 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,03-12,16 грн./евро, по продаже – в пределах 12,20-12,50 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 5 ноября повысился на 0,5% – до 0,2738 грн./рубль, продажи – понизился на 0,3%, до 0,2841 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,24-0,28 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,282-0,29 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 8,15/8,30 грн., евро – 12,10/12,40 грн., рубль – 0,22/0,29 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,10/8,30 грн., евро – 11,85/12,50 грн., рубль – 0,26/0,29 грн.

«Укргазбанк»: доллар США – 8,15/8,25 грн., евро – 12,10/12,35 грн., рубль – 0,281/0,285 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 6 ноября, составляет: гривни к доллару США – 8,0138, к евро – 11,914116, к российскому рублю – 0,27508.