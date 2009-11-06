Литвин: бюджет-2010 ВР рассмотрит на следующей пленарной неделе

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявляет, что на следующей пленарной неделе парламент рассмотрит проект закона «О государственном бюджете Украины на 2010 год».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на сессии парламента.

По словам В.ЛИТВИНА, сегодня происходит «сознательный процесс затягивания» с рассмотрением этого законопроекта Комитетом Верховной Рады по вопросам бюджета.

Он утверждает, что фракция Партии регионов и БЮТ блокируют заседание этого комитета. Спикер отметил, что на заседание комитета приходят только представители фракции КПУ и Блока Литвина, а фракции БЮТ и Партии регионов «присылают по одному наблюдателю и блокируют рассмотрение вопроса».

В.ЛИТВИН поручил председателям комитетов не фиксировать проведение заседания комитета по вопросам бюджета, если на его заседание не являются народные депутаты, и в таком случае будет считаться, что заседание комитета не проведено и заработная плата народным депутатам не будет начисляться.

Он заявил, что поручает аппарату ВР в случае непроведения заседания бюджетного комитета обобщить все предложения народных депутатов к проекту бюджета на 2010 год и подать на рассмотрение парламента.

В.ЛИТВИН отметил, что в такой ситуации «аппарат Верховной Рады будет работать вместо народных депутатов Украины».

Он также сказал, что народные депутаты будут лишены зарплаты.

По его словам, если не будет решения комитета по вопросам бюджета относительно законопроекта о госбюджете на 2010 год, подготовленные предложения будут рассмотрены на будущей неделе в сессионном зале парламента.

В.ЛИТВИН отметил, что в принятии бюджета не заинтересованы ни фракция БЮТ, ни фракция Партии регионов.