Реальный бюджет-2010 можно будет принять лишь после выборов

Реальный государственный бюджет на 2010 год можно будет принять лишь после выборов Президента Украины.

Об этом в интервью заявил УНИАН народный депутат, лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК.

По его словам, принятие госбюджета-2010 «будет проблемой нового Президента, нового правительства и нового парламента».

По мнению А.ЯЦЕНЮКА, даже если госбюджет будет принят до нового года, то это будет «ни что иное, как еще один агитационный материал для проведения президентской кампании и не более». «Это будет нереальный документ», - добавил А.ЯЦЕНЮК.

Он отметил, что для принятия бюджета на 2010 год нужно знать реальное состояние экономики и реальные показатели по выполнению бюджета текущего года. По его словам, на сегодняшний день этой информации не знает никто.

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что «на счетах казначейства позавчера было 3,5 млрд. грн., а этого хватает на три дня работы страны в целом».

Он отметил, что перед принятием бюджета на следующий год ВР должен заслушать отчет правительства о выполнении бюджета-2009.

А.ЯЦЕНЮК также считает что в бюджетном процессе есть две составляющие – политическая и экономическая. Если говорить о политической мотивации, то каждая из фракций будет пытаться во время избирательной кампании максимально показать, как она поддерживает своих избирателей и как она хочет профинансировать все и сразу, добавил народный депутат. В то же время, если говорить об экономической мотивации, то, по его словам, «здесь все понятно – денег нет».

По его словам, на сегодня у правительства нет источников финансирования.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что если бы правительство стимулировало развитие экономики, то были бы решены вопросы, «где взять деньги», поэтому и это направление не может быть источником финансирования.