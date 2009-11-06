Дефицит бюджета в этом году составит 74 млрд. грн.

Дефицит бюджета Украины в текущем году составит 74 млрд. грн., что соответствует 8% ВВП.

Такой прогноз озвучил в комментарии УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Тем не менее, считает он, фактические цифры могут сильно отличаться от данной оценки, поскольку на сегодняшний день не ясно, какая часть дефицита будет спрятана в финансах государственных банков и прочих госкомпаний.

Экономист отметил, что общий объем доходов Государственного бюджета, запланированных на 2009 год, составляет 245,5 млрд. грн. Таким образом, по его подсчетам, правительство собрало на текущий момент лишь 60% годового плана.

Как считает А.БЛИНОВ, по мере того, как приближается конец бюджетного года, даже из официальных пресс-релизов становится ясно, что поступление доходов сильно отстает от графика, и что правительство не сможет собрать оставшиеся 40% доходов за два последних месяца года. Текущие положительные показатели «факт против плана» являются искусственными, поскольку правительство постоянно пересматривает оперативные бюджетные планы, перенося все большую часть доходов на последующие периоды, полагает экономист.

Как сообщал УНИАН, в январе-октябре 2009 года, по данным Госказначейства, мобилизировано доходов в общий и специальный фонды Государственного бюджета на сумму 147 млрд. 871,4 млн. грн. (с учетом возмещения НДС и без учета собственных поступлений бюджетных учреждений), или 100,9% плана января-октября 2009 года.