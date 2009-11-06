Девальвация гривни прекратилась 5 ноября

Девальвация гривни, которая продолжалась в течение трех дней, прекратилась в четверг, 5 ноября.

Такую тенденцию отметил в комментарии УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Он сообщил, что вчера на межбанковском валютном рынке гривня укрепилась к доллару на 1,7%. Это самое сильное укрепление украинской валюты в течение дня с 29 сентября 2009 года, подчеркнул экономист.

По мнению А.БЛИНОВА, поддержку гривне оказали два публичных заявления. Он отметил, что первым стало заявление и.о. министра финансов Игорь УМАНСКИЙ, который признал, что Национальный банк вряд ли будет поддерживать Государственный бюджет денежной эмиссией, даже в контексте выделения недавно утвержденного 1 млрд. грн. на борьбу с эпидемией гриппа. Второе заявление сделала руководитель миссии МВФ в Украине Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ, которая сказала, что Украине необходима политика сокращения «избыточной ликвидности» в банковской системе.

А.БЛИНОВ полагает, что помимо психологических факторов ликвидность банковской системы будет ключевым для валютного рынка в течение ближайших месяцев, а новые требования Фонда к Украине действительно могут включать сокращение ликвидности. В то же время, ликвидность в данный момент увеличивается: остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков в НБУ выросли на 846 млн. грн. за среду - до 14,8 млрд. грн., отметил экономист.

Как сообщал УНИАН, вчера на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,2515/8,2765, к 12:00 цены упали 8,1530/8,1750. К закрытию торгов ценовые уровни достигли текущего минимума - 8,2315/8,2535 грн./долл.

Сегодня доллар США продолжил падение. На межбанке торги открылись следующими котировками - 8,1365/8,1710, к 12:00 цены снизились до 8,1350/8,1570 грн./долл.