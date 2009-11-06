ВР внесла изменения в госбюджет

Верховная Рада приняла в целом Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2009 год" относительно обеспечения выплаты пенсий и социальных стандартов в повышенном размере.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 246 народных депутатов из 377 зарегистрированных в сессионном зале.

Закон направлен на обеспечение своевременного осуществления пенсионных выплат и выплат помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям-инвалидам и временной государственной помощи детям в установленных законодательством размерах. Законом Украины "Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы" с 1 ноября 2009 года повышен прожиточный минимум на одно лицо до 701 гривни, а для неработоспособных лиц – до 573 гривен. В связи с чем возникла дополнительная потребность в средствах Пенсионного фонда Украины на выплату пенсий в текущем году в объеме 717 млн. гривен и выплата социальных допомог в грусти 100 млн. гривен.

Законом предусматривается определить источником покрытия дополнительной потребности в ресурсах Пенсионного фонда Украины средства государственного бюджета и увеличить расходы государственного бюджета по программе "Покрытие дефицита средств Пенсионного фонда Украины для выплаты пенсий" на сумму 717 млн. гривен; увеличить объем субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на выплату помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям-инвалидам и временной государственной помощи детям на 100 млн. гривен.

Увеличение расходов по этим бюджетным программам предлагается осуществить за счет уменьшения на соответствующую сумму предусмотренного законом объема финансирования расходов на обслуживание внутреннего государственного долга, учитывая фактическую экономию ресурса на указанную цель.