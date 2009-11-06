Китай выделит Украине 500 тыс. долларов

Китайское правительство выделит Украине 500 тыс. долларов помощи на приобретение медицинской аппаратуры.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, в рамках выполнения Посольством Украины в Китайской Народной Республике поручения МИД о привлечении иностранной гуманитарной помощи для предотвращения распространения эпидемии гриппа в нашей стране, сегодня посол Украины в КНР Юрий КОСТЕНКО встретился с помощником министра торговли Китая (в ранге заместителя министра) ЧАН Цюанем.

В ходе разговора представитель Минторга КНР информировал о решении китайского правительства выделить Украине бесплатную помощь на общую сумму 3,5 млн. юаней (свыше 500 тыс. дол. США) для поставки в наше государство диагностической аппаратуры, защитных масок, очков, перчаток, других средств индивидуальной защиты.

Ю.КОСТЕНКО поблагодарил китайскую сторону за позитивный ответ на обращение Посольства и подчеркнул важность этого шага как еще одного проявления традиционно дружеских отношений между украинским и китайским народами.

В настоящее время Посольство Украины в КНР прорабатывает технические вопросы доставки в Украину гуманитарного груза в ближайшие дни.