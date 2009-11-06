БЮТ обжалует подписание закона об изменениях в госбюджет-2009

Фракция БЮТ обратилась с требованием к председателю Верховной Рады Украины Владимиру ЛИТВИНУ не подписывать принятый сегодня парламентом закон о внесении изменений в бюджет на 2009 год об обеспечении выплат пенсий и социальных стандартов в повышенном размере.

Об этом сегодня в интервью журналистам сообщил член фракции БЮТ, заместитель председателя бюджетного комитета Олег ЛЯШКО.

По словам О.ЛЯШКО, данный проект документа не был рассмотрен бюджетным комитетом. Кроме того, при принятии данного закона председатель на заседании первый вице-спикер парламента Александр ЛАВРИНОВИЧ нарушил регламент ВР, поскольку документ был представлен для принятия в целом, несмотря на то, что у депутатов были возражения.

«В настоящее время мы обратились с заявлением к председателю Верховной Рады, принимая во внимание нарушения председателем на пленарном заседании требований регламента, не подписывать данный закон», - сказал О.ЛЯШКО.

Он отметил, что если настоящий документ все же будет подписан, то БЮТ обжалует его в соответствии с требованиями законодательства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2009 год" по обеспечению выплаты пенсий и социальных стандартов в повышенном размере.