Эксперт: 8% роста для экономики Китая - не проблема

Экономика Китая стабилизировалась и может вырасти на 8 процентов в следующем году, но страна пока продолжит осуществление мягкой финансовой и денежно-кредитной политики, сказал в интервью Рейтер консультант китайского Центробанка Фань Ган.

Кроме того, Фань заявил, что Китай вряд ли допустит резкие колебания юаня, несмотря на международное давление.

"Экономика стабилизировалась и я лично верю, что восстановление будет устойчивым, - сказал он. - Для Китая не проблема достигнуть 8-процентного роста в 2010 году".

В третьем квартале рост ВВП страны ускорился до 8,9 процента с 7,9 процента в апреле-июне, благодаря финансовым стимулам. Власти Китая считают, что экономический рост не менее 8 процентов в год необходим для того, чтобы поддерживать социальную стабильность.

Экспорт из Китая, возможно, увеличится в следующем году, но правительство по-прежнему будет удерживать дефицит бюджета на уровне около 3 процентов ВВП, чтобы финансировать программы стимулов, отметил Фань.

Инфляция не станет проблемой в ближайшее время, частично благодаря огромным производственным мощностям страны, добавил он.

"В целом политика остается мягкой. Любая корректировка мер будет зависеть от экономических условий".

Финансовые лидеры "Большой двадцатки", которые в пятницу соберутся на саммите в Шотландии, как ожидается, обсудят необходимость изменения баланса мировых экономик. Вероятно, они в очередной раз потребуют роста азиатских валют.