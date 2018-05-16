Социальные инициативы: чем хуже, тем лучше...

Повышение социальных стандартов в разгар кризиса свидетельствует о том, что народные избранники уже полностью погрузились в избирательную кампанию. Опаснее всего то, что парламент сознательно расшатывает бюджетную систему Украины, пытаясь максимально осложнить работу правительству. В свою очередь, Кабинет Министров по таким же политическим соображениям, скорее всего, согласится с финансированием повышения «минималки», однако сделано это будет либо за счет кредитов, либо за счет эмиссии. В конечном счете, спираль безответственных решений может привести к новому витку финансово-экономического кризиса.

"Заботливый" закон

На этой неделе был официально обнародован Закон «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы» (№ 1646-VI от 20.10.2009). Вопреки просьбе правительства ветировать его, а также критической оценке документа со стороны МВФ, Президент Виктор Ющенко подписал данный закон.

Примечательно, что и оппозиция, и Президент, которые совместными усилиями таки узаконили повышение соцстандартов, менее года назад жестко критиковали правительство за отказ провести секвестр бюджетных расходов, прежде всего, расходов социального направления. Однако, нынешняя политконъюнктура, очевидно, диктует необходимость пересмотра экономических взглядов.

Между тем, несмотря на замедление падения ВВП Украины, что обусловлено снижением сравнительной базы прошлого года, экономика страны все еще не демонстрирует устойчивых позитивных тенденций. В связи с этим существенного роста доходной части бюджета в следующем году не предвидится. Симптоматично, что депутаты так и не смогли указать конкретных источников финансирования своих социальных обещаний, обязавши правительство «найти деньги».

Принятый парламентом Закон № 1646-VI предусматривает существенное повышение базовых социальных стандартов. В частности, депутаты установили прожиточный минимум в расчете на месяц в размере 701 грн. с 1 ноября 2009 г., который с 1 января 2010 г. повышается до 825 грн., с 1 апреля – до 839 грн., с 1 июля – до 843 грн., с 1 октября – до 861 грн., с 1 декабря – до 875 грн. (Рис.1).

Рис. 1.Сравнительная динамика размера прожиточного минимума (для тех, кто относится к основным социальным и демографическим группам населения), грн./мес.

В соответствии с Законом Украины «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы» (№ 1646-VI) социальные стандарты повышаются с 01.11.2009. 5 ноября т.г. депутаты обжаловали в КС закон о повышении социальных стандартов. 6 ноября парламент внес соответствующие изменения в госбюджет, позволяющие проводить перерасчет. Остается дождаться подписания документа и решения суда.

В сравнении с нынешним размером прожиточного минимума в декабре 2010 г. он должен вырасти на 39,8%. Стоит отметить, что 80% прироста должно быть осуществлено в ближайшие три месяца, т.е. как раз в каденцию нынешнего правительства. Это отчетливо демонстрирует политическую подоплеку данного нормативно-правового акта.

Относительно размера минимальной заработной платы, то Закон № 1646-VI также предусматривает ее стремительный рост: с 1 ноября 2009 г. - 744 грн., с 1 января 2010 г. - 869 грн., с 1 апреля - 884 грн., с 1 июля - 888 грн., с 1 октября - 907 грн., с 1 декабря - 922 грн. (Рис. 2).

Как и в случае с прожиточным минимумом, основной рост должно обеспечить действующее правительство (79% всего прироста).

Рис. 2.Сравнительная динамика размера минимальной заработной платы, грн./мес.

В соответствии с Законом Украины «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы» (№ 1646-VI) социальные стандарты повышаются с 01.11.2009.

Кабмин остался "на бобах"

В отличие от парламента нынешнее правительство, которое критикуют за популистскую социальную политику, предлагало более умеренную динамику. В поданном в парламент бюджете на следующий год Кабмин притормозил расширение социальных расходов, ограничившись индексацией социальных выплат, а также повышением расходов по отдельным статьям (медикам, учителям, библиотекарям). Минимальная зарплата в 2010 г., согласно предложению Кабмина, должна увеличиться на 109 грн. - с 669 грн. до 778 грн., а прожиточный минимум на 61 грн. - до 687 грн. Учитывая, что прогнозируемая инфляция закладывалась на уровне 9,7%, а фактическая, очевидно, будет выше, рост социальных стандартов был только номинальным. В условиях резкого падения доходов бюджета, увеличения долгов и необходимости расширить капитальные расходы на Евро-2012 такой подход имел рациональные аргументы.

Принятые новые базовые социальные стандарты превышают уровни минимальной зарплаты и прожиточного минимума, предложенные правительством, на 18,5% и 27,4%. По подсчетам Кабмина, для осуществления проплат в нынешнем году необходимо 8,1 млрд. грн., а в следующем – 71,3 млрд. грн. К слову, в бюджетном законопроекте на следующий год доходная часть бюджета должна увеличиться только на 40 млрд. грн. При этом даже для этого роста в Украине сейчас нет экономических предпосылок, а планы поступлений по отдельным статьям доходной части являются чрезмерно оптимистическими.

Дополнительное давление на расходную часть бюджета, которое повлечет реализация закона и повышении соцстандартов, разбалансирует всю бюджетную систему Украины, увеличит фискальное давление на экономику, ускорит инфляцию и рост безработицы.

Вызывает сомнение, что народные депутаты не знают, что:

1. Доходная часть бюджета т.г. и при нынешних обязательствах недовыполняется на 20%. Часть социальных расходов правительство финансирует за счет эмиссии, кредитов и сокращения капитальных расходов, в том числе и по программе подготовки к Евро-2012.

2. На казначейском счету сейчас менее миллиарда гривень, что более чем в 10 раз меньше, чем год назад.

3 Правительство выжало из экономики налоги на несколько месяцев вперед, не возмещает НДС экспортерам и готовит дальнейшее повышение акцизов.

4. Капитальные расходы госбюджета составляют менее 10% от совокупных расходов и финансируются в этом году менее чем наполовину.

5. В бюджете на следующий год даже при минимальном повышении соцстандартов прослеживается дыра в 70-60 млрд. грн.

Безусловно, уровень социальных стандартов в Украине является заниженным не только в сравнении с развитыми странами, но со странами СНГ. Тем не менее, если бы народные депутаты действительно преследовали цель улучшить благополучие граждан, то они подошли бы к этой проблеме более системно. В данном контексте стоило бы больше внимание уделить:

- разработке законодательных механизмов борьбы с уклонением от уплаты налогов;

- оптимизации расходов на государственное управление;

- реформированию бюджетной системы, прежде всего, устранению различных специальных доплат, на которые тратится 20% доходов ПФУ;

- реформированию системы льгот и субсидий с целью отсечения от их предоставления зажиточных граждан и др.

К сожалению, депутаты явно не горят желанием решать сложные вопросы. Гораздо легче поднять социальные выплаты и обязать Кабмин найти на это деньги. Проблема в том, что украинское правительство, очевидно, поставленную задачу решит так же просто: либо за счет кредитов, либо за счет эмиссии. В итоге синергетический эффект безответственных решений, как минимум, консервирует в Украине кризисные явления, которые в других странных успешно преодолеваются…

Алексей Молдован, Центр антикризисных исследований (для УНИАН)