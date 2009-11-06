Центробанки мира сворачивают помощь экономике

Центробанки крупнейших экономик мира приступают к сворачиванию экстренных мер, предпринятых ранее в текущем году для недопущения второй Великой депрессии, сообщает агентство Bloomberg.

Глава Европейского Центрального Банка (ЕЦБ) Жан-Клод Трише заявил накануне о прекращении некоторых операций по предоставлению ликвидности, Банк Англии снизил темпы покупок долговых обязательств, Федеральная Резервная Система (ФРС) в четверг обозначила условия, при которых она будет готова поднять учетную ставку.

Данные действия оказали благоприятное воздействие на европейскую валюту и фунт, демонстрирующие рост на торгах в пятницу. По мере того, как опасения касательно возникновения новых "пузырей" на рынках возрастают, планируемые центральными банками шаги свидетельствуют о том, что в скором времени инвесторам и главам компаний придется обходиться без того потока ликвидности, который наполнял экономику раннее в этом году.

Опасность заключается в неправильно подобранном времени для сворачивания мер поддержки, что может повлечь за собой валютные колебания и подорвать восстановление экономики. "Все эти риски присутствуют, - заявляет экономист из Goldman Sachs Group Inc. Джим Онил. - Мы не знаем, насколько улучшения в экономической ситуации были вызваны притоком ликвидности от центробанков, как не знают этого и они сами".

Центральный банк Японии 30 октября принял решение прекратить действие своей программы по покупке корпоративных облигаций. ФРС, ЕЦБ и Банк Англии сохранили свои ставки на рекордно низких уровнях. ФРС сохранила базовую процентную ставку на близком к нулю уровне, ЕЦБ - на уровне 1%, а Банк Англии - на уровне 0,5%. Евро вырос на торгах в четверг на 0,3% по отношению к доллару, курс фунта подскочил на 0,8%. Евро торговался на уровне 1,4876 доллара, фунт - 1,6588 доллара.