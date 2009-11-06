СП: Бюджет ПФ был выполнен благодаря коррекции показателей

Анализ формирования бюджета Пенсионного фонда (ПФ) свидетельствует о том, что выполнение плановых показателей доходной части бюджета в январе-октябре текущего года было достигнуто благодаря их коррекции.

Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Как сказано в сообщении, по итогам 10 месяцев плановые показатели доходной части ПФ выполнены на 102,6% (поступило 120,94 млрд. грн.), в том числе: поступления собственных средств составили 104% плана (81,225 млрд. грн.); поступления из бюджета – 100% (39,663 млрд. грн.); средства из фондов соцстрахования – 89,2% (53 млн. грн.).

План по расходам выполнен на 100% (136,588 млрд. грн.) и превысил величину доходов на 13 млрд. 949 млн. грн. (на 12,9%). Остаток на конец августа составил 769 млн. грн.

Плановый показатель общей суммы доходов уменьшен на 12 млрд. 147 млн. грн. (9,3%), собственных доходов – на 11 млрд. 430 млн. грн. (12,8%), поступлений из госбюджета – на 509 млн. грн. (1,3%), других поступлений – на 215 млн. грн. (более чем в 5 раз).

Исходя из предоставленных ранее плановых показателей, невыполнение бюджета составило бы по общей сумме доходов 6,9%, по собственным доходам – 9,3%.

«Начиная с марта т.г. более выразительной становится тенденция к уменьшению, по сравнению с 2008 г., суммы собственных поступлений фонда», - сказано в сообщении. За 10 месяцев сумма собственных поступлений ПФ уменьшилась почти на 2,125 млрд. грн., а в октябре – на 868 млн. грн., или почти на 70%. Это свидетельствует о продолжении тенденции роста дефицитности бюджета фонда. Для обеспечения сбалансированности его бюджета, учитывая уточненный прогнозный показатель на ноябрь (8,3 млрд. грн.), необходимо в декабре получить 21,9 млрд. грн. собственных поступлений, или больше чем в 2,6 раза по сравнению с предыдущим месяцем. Это нереально, поскольку требует адекватного увеличения заработной платы: с 1964 грн. в сентябре до 5106 грн. в декабре. При том что с начала текущего года средний рост заработной платы составлял лишь 5%, а численность штатных работников уменьшалась ежемесячно в среднем на 41 тыс. человек.

В то же время по расходной части бюджета произошло превышение планового показателя на 1410 млн. грн.

В Секретариате Президента считают, что осуществление выплаты всех пенсий стало возможно лишь благодаря получению ПФ займов из госбюджета. С начала года на покрытие дефицита фонд получил из госбюджета кредиты на 29,2 млрд. грн., а погасил – 14,9 млрд. грн. На 1 ноября 2009 г. его задолженность за полученные займы составляет 14,3 млрд. грн.

В январе-августе остаток средств бюджета ПФ на конец отчетного периода уменьшился более чем в 4,4 раза (с 3,5 до 0,8 млрд. грн.). Это несет в себе опасность, поскольку в бюджете фонда не предусмотрен резерв средств для обеспечения бесперебойности выплаты пенсий (месячная потребность в указанных средствах составляет 13,5 млрд. грн.).

Продолжает расти сумма задолженности по страховым взносам в ПФ. По предварительным данным, сумма недоимки страховых взносов в Пенсионный фонд в январе-октябре выросла на 54,7% и на 1 ноября 2009 г. составила 3,3 млрд. грн.

За 2008 г. недоимка выросла на 54,3% (до 2,1 млрд. грн.).

Одним из главных факторов недоимки страховых взносов является значительная сумма задолженности по заработной плате, которая с начала года выросла более чем в 1,4 раза, составив 1,679 млрд. грн. Это более 550 млн. грн. взносов в ПФ.

Неэффективной остается работа правительства и созданной им комиссии по вопросам погашения задолженности по заработной плате, пенсиям, стипендиям и другим соцвыплатам.

Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно погашения задолженности перед Пенсионным фондом Украины и усиления ответственности за нарушение законодательства в сфере общеобязательного государственного пенсионного страхования», который был принят Верховной Радой

путем преодоления вето Президента и вступил в силу 11 июня 2009 г., по итогам 9 месяцев т.г. не выполняется (исключение – предприятия Минтранса, Минтопэнерго, НАК «Нафтогаз», Винницкой и Черкасской облгосадминистраций).

График утвержден распоряжением Кабинета министров от 18 февраля 2009 г. №175-р.

Таким образом, с начала года на фоне декларируемого выполнения плановых показателей Пенсионного фонда растет зависимость выполнения его бюджета от предоставления правительством займов и дотаций, сумма которых только за 10 месяцев, по сравнению с предыдущим годом, выросла почти на 77%, а сумма непогашенного займа - почти в 2,4 раза.

Ситуация осложняется ростом недоимки и задолженности по выплате зарплаты.

В Секретариате Президента считают, что предотвратить разбалансирование пенсионной системы и ликвидировать задолженность по пенсионным выплатам можно лишь благодаря реализации правительством системной финансово-экономической политики, которая бы предусматривала, в частности, осуществление эффективных мер по ликвидации недоимки в ПФ и задолженности по зарплате.