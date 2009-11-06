Валовые международные резервы НБУ в октябре уменьшились на 1,5%

Валовые международные резервы Национального банка Украины в октябре 2009 года (по оперативным данным) уменьшились на 1,5%, или 415,3 млн. долл., – до 27 млрд. 711,9 млн. долл.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном сегодня на сайте Нацбанка.

По данным НБУ, объем операций на межбанковском валютном рынке Украины (покупка и продажа в долларовом эквиваленте) за октябрь составил 11 млрд. 802,5 млн. долл. При этом сальдо интервенций НБУ на валютном рынке за прошлый месяц составило «минус» 302,6 долл. (в долларовом эквиваленте).

Объем операций на наличном рынке Украины (покупка и продажа иностранных валют за гривню в долларовом эквиваленте) по итогам октября составил 3 млрд. 293,4 млн. долл., в т.ч. объем валюты, купленной банками у населения, – 1 млрд. 249,9 млн. долл., объем валюты, проданной населению, – 2 млрд. 043,5 млн. долл.

Банковские вклады населения в валюте (в долларовом эквиваленте) за прошлый месяц выросли на 302,3 млн. долл. и на 30 октября составили 13 млрд. 573,4 млн. долл.

По данным НБУ, в сентябре 2009 года реальный эффективный обменный курс (РЭОК) гривни снизился против сентября 2008 года на 3,7%. При этом номинальный эффективный обменный курс гривни уменьшился на 7,2% в связи с ее девальвацией относительно валют стран - основных торговых партнеров Украины. Однако превышение отечественной инфляцией уровней инфляции в этих странах на 3,5 п.п. привело к более умеренному снижению РЭОК гривни.