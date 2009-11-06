Золото дорожает на данных о безработице в США

Стоимость золота в ходе торгов в пятницу превысила 1,1 тысячи долларов за унцию на данных о безработице в США, свидетельствующих о большем, нежели ожидалось, числе увольнений, свидетельствуют данные нью-йоркской и лондонской бирж.

Цена золота впервые перевалила за эту цифру, так как инвесторы стремятся защитить свои активы от угрозы инфляции и возможной девальвации доллара. Безработица в США выросла с 9,8% в сентябре до 10,2% в октябре, что является максимальным показателем за 26 лет. В то же время, число увольнений в минувшем месяце было минимальным более чем за год - на уровне 190 тысяч. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, оценивали показатель безработицы на уровне 9,9% и число увольнений - на уровне 175 тысяч.