Денежная масса Украине в октябре уменьшилась на 0,3%

В Украине денежная масса в октябре т.г. уменьшилась на 0,3% - до 468,2 млрд. грн., монетарная база - на 1,7% - до 180,5 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины (НБУ).

«На денежно-кредитном рынке в октябре текущего года наблюдалось определенное улучшение ситуации по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельством чего является возобновление тенденции к увеличению средств населения в банковской системе, улучшение ситуации на валютном сегменте рынка и продолжение позитивной динамики кредитования реального сектора экономики», - говорится в сообщении.

В НБУ отмечают, что хотя общий объем депозитов в октябре уменьшился на 0,3% - до 317,1 млрд. грн., средства физических лиц увеличились на 1%. В условиях сохранения девальвационных ожиданий прирост депозитов населения происходил за счет вложений в иностранной валюте (объем которых увеличился на 2,1%), в то время как объем депозитов в национальной валюте незначительно уменьшился (на 0,2%). Средства юридических лиц в октябре уменьшились на 2,6%.

Конвертация части свободных средств в иностранную валюту обусловила снижение в октябре объема наличности вне банков в национальной валюте на 0,1% - до 148,8 млрд. грн. Удельный вес наличности в структуре денежной массы в конце октября составлял 31,8% (в конце сентября - 31,7%).

«Уменьшение в октябре объемов как депозитов, так и наличности вне банков обусловило продолжение нисходящей тенденции в динамике денежной массы», - отмечают в Нацбанке.

На динамику монетарной базы в октябре повлияло снижение объема корсчетов банков на 17,2% - до 13,3 млрд. грн., что было результатом мобилизационных мероприятий НБУ для обеспечения равновесия на денежно-кредитном рынке. В частности, объем операций по мобилизации средств в октябре составил 6,4 млрд. грн., объем операций по рефинансированию банков - 0,66 млрд. грн.

Общий объем обязательных резервов, сформированных банками за октябрь 2009 года, составил 12,5 млрд. грн., в т.ч. 5,9 млрд. грн. было перечислено банками на отдельный счет в Национальном банке Украины в соответствии с требованиями формирования банками обязательных резервов.

В октябре общий объем остатков кредитных вложений уменьшился на 0,2% - до 722,7 млрд. грн., в т.ч. объем остатков по кредитам, предоставленным юридическим лицам, увеличился на 0,2%, по кредитам, предоставленным физическим лицам, уменьшился на 1,2%.

В Нацбанке отмечают, что сохранение инфляционных и девальвационных ожиданий предопределяло увеличение стоимости денег в национальной валюте - как кредитов, так и депозитов. Так, средневзвешенная ставка в национальной валюте по депозитам в октябре увеличилась до 13,5% (с 12,4% в сентябре), по кредитам - до 19,3% (с 17,8% в сентябре). Вместе с тем, стоимость депозитов и кредитов в иностранной валюте в октябре не изменилась и составляла 9,4% и 10,1% соответственно. Стоимость денег на межбанковском кредитном рынке уменьшилась до 5,3% (с 5,7% в сентябре), по кредитам овернайт осталась без изменений - 3,2%.