В январе–октябре в Сводный бюджет поступило 138,4 млрд. грн

По оперативным данным, в январе–октябре 2009 г. в Сводный бюджет Украины поступило 138 млрд. 378,8 млн. грн. платежей, в том числе в государственный бюджет - 89 млрд. 747,5 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ), размещенном на официальном сайте ведомства.

Согласно сообщению, на расчетные счета налогоплательщиков возмещено 31 млрд. 1,2 млн. грн. налога на добавленную стоимость (НДС).

С учетом возмещенных сумм НДС в общий фонд госбюджета поступило 50 млрд. 30,7 млн. грн., бюджетная роспись выполнена на 102%, дополнительно поступило 975,6 млн. грн.

Налоговые органы также обеспечивают выполнение Концепции реформирования местных бюджетов и стратегии регионального развития. Удельный вес доходов местных бюджетов в 2009 г., по сравнению с 2006 г., вырос с 32,7% до 45,3% (в местные бюджеты мобилизовано 48 млрд. 631,3 млн. грн.)

Справка УНИАН. В январе-октябре 2008 года органами Государственной налоговой администрации в сводный бюджет Украины перечислено 144,786 млрд. грн. платежей.

В общий фонд госбюджета поступило 89,196 млрд. грн., плановые показатели перевыполнены на 3,7% (в бюджет дополнительно поступило 3,157 млрд. грн.).