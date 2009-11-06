Доллар на межбанке укрепился на 0,4%

Курс гривни к доллару сегодня ослаб на 0,4%, торги на межбанке закрылись котировками 8,1510-8,1780 грн./долл.

Об этом говорится в сообщении компании Astrum Investment Management, переданном УНИАН.

«Укрепление гривни прекратилось в пятницу на фоне новых инициатив по воплощению в жизнь повышенных социальных стандартов в 2009 г., а также новых заявлений относительно проблем с оплатой газа, импортированного в октябре», - говорится в сообщении.

По данным компании, за прошедшую неделю украинская валюта утратила 0,6% своей стоимости относительно доллара.

Нацбанк сегодня провел целевой аукцион для физлиц-заемщиков, продав одиннадцати коммерческим банкам 170 тыс. евро по фиксированному курсу 12,13 грн/евро.