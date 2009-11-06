Официальный курс НБУ на 9 ноября
19:30, 06 ноября 2009Финансы
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Доллар понизился
Официальный курс НБУ на 9 ноября: 100 USD – 799.3000 грн.; 100 EUR – 1187.9197 грн.; 10 RUR – 2.7547 грн.
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 9 ноября НБУ установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 799.3000 (на 6 ноября – 801.3800)
100 EUR – 1187.9197 (на 6 ноября – 1191.4116)
10 RUR – 2.7547 (на 6 ноября – 2.7508)
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