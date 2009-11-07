В Шотландии проходит заседание министров финансов "двадцатки"

По данным Би-би-си, на саммите министров финансов "большой двадцатки", который открывается в шотландском Сент-Эндрюсе, наметились разногласия о способах преодоления глобального экономического кризиса и методах борьбы с изменением климата.

Некоторые страны, в том числе США, Япония и Германия, предлагают прекратить практику государственных вливаний в экономику для стимуляции ее роста.

Однако Великобритания, все еще переживающая рецессию, призывают не торопиться с подобными решениями.

"Пока мы не уверены в том, что восстановление мировой экономики стало постоянным и устойчивым, - сказал в пятницу британский министр финансов Алистер Дарлинг. – Когда все закончится, мы должны координировать нашу реакцию на окончание кризиса – также, как координировали ответ на рецессию".

"При составлении этих планов мы обязаны учитывать, что самая большая опасность – это прекращение поддержки еще до того, момента, как восстановление экономики станет реальным", - добавил Дарлинг.

Существуют также опасения относительно стабильности государственных финансов стран "двадцатки". По подсчетам Международного валютного фонда, к 2014 году государственный долг наиболее развитых стран G20 достигнет 118% их ежегодного ВВП.

Фонд утверждает, что для возвращения к безопасным с его точки зрения долговым показателям развитые страны должны будут в течение нескольких лет сокращать расходы и повышать налоги.

Кроме того, нерешенной остается и проблема огромных премий работникам банковского сектора. Франция настаивает на ограничении бонусов банкирам, однако в этом году многие сотрудники финансового сектора Британии вновь получат значительные суммы в качестве вознаграждения за прибыльную работу в течение года.

Многие считают, что одной из главных причин финансового кризиса была безответственная политика банков, которые поощряли своих работников к крайне рискованным операциям и получению быстрой прибыли.

"Я надеюсь, можно приложить несколько больше усилий, чтобы как следует закрепить нашу позицию: мы хотим прекратить излишества, прекратить злоупотребления и остановить бонусы, которые выдаются в награду за риск", - сказала Би-би-си министр финансов Франции Кристин Лагард.

Бизнес-обозреватель Би-би-си также сообщает, что министры "двадцатки" не соглашаются о том, где лучше обсуждать проблемы финансирования борьбы с глобальным потеплением.

Некоторые страны предлагают поговорить об этом на встречах G20 – и таким образом обеспечить успех глобального саммита в Копенгагене, где должна обсуждаться замена Киотскому протоколу об ограничении вредных выбросов.

Однако в ноябре правительство Великобритании заявило, что, по его прогнозам, в этом году вряд ли удастся принять обязательное к исполнению климатическое соглашение; по мнению Лондона, подобный документ можно подготовить только через год. Поэтому Британия предлагает обсуждать климатические проблемы на уровне Объединенных Наций.

Судя по всему, некоторые страны не торопятся определять свою позицию по этому поводу и ожидают, пока свое слово скажут США.

Вместе с тем, официальный Вашингтон сейчас занят решением важнейших внутренних проблем - таких как реформа системы здравоохранения – и это значит, что американские чиновники не будут торопиться с конкретными обещаниями относительно своих действий в области климата.