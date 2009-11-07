В Англии растет число частных банкротств

Рекордное число жителей Англии и Уэльса было объявлено неплатежеспособным в третьем квартале 2009 года. Таковы данные Службы по делам о несостоятельности. сообщает ВВС.

За июль-сентябрь в стране было зарегистрировано 35 242 персональных банкротства. Это на 28% больше, чем в том же квартале прошлого года, и на 6,6% больше, чем во втором квартале нынешнего.

Эта статистика продолжила тенденцию нынешнего года: ранее уже сообщалось о рекордном росте личных банкротств.

Однако для предпринимательского сектора новости более обнадеживающие: в третьем квартале было зафиксировано 4 716 ликвидаций компаний, что на 4,7% меньше, чем кварталом ранее.

Вместе с тем число корпоративных банкротств в Англии и Уэльсе в третьем квартале было все же на 14,6% выше, чем в тот же период год назад.

В немалой степени рекордное число случаев частной несостоятельности вызвано тем, что в ходе рецессии многие лишились работы - при том, что должны были платить по различного рода кредитам.

Плюс к тому ударил банковский кризис, вследствие которого сократились объемы дешевых кредитов, и у людей не оказалось возможности "перехватить" денег для выплаты ближайших долгов. Застой на рынке недвижимости также лишил их возможности продать жилье или взять наличные под часть стоимости дома.

В Англии и Уэльсе существует несколько форм объявления несостоятельности - банкротство, личное добровольное соглашение (Individual Voluntary Arrangements, IVAs), а с апреля и предписание о списании долгов (Debt Relief Orders, DROs).

По последним данным, чуть более 18 тыс человек избрали процедуру банкротства, 12,5 тыс человек - IVA, и 4,5 тыс - DRO, новую процедуру, которая была введена только в апреле нынешнего года.

"Эти данные ужасающие, хотя и не неожиданные. И, к сожалению, конца этому не видно", - говорит Луиз Бриттан из бухгалтерской фирмы Deloitte.

В эти цифры еще не включены лица, столкнувшиеся с неконтролируемым ростом задолженности и обратившиеся за помощью в упорядочивании выплат.

"Эти данные привлекают внимание к растущей проблеме задолженности в стране, однако они не отражают всех масштабов долгового ярма в Британии", - говорит Джессика Браун, сотрудница сайта talkaboutdebt.co.uk.

"Хотя довольно много людей подают заявки на помощь в упорядочивании долгов, никакой централизованной системы их учета нет, и в общую статистику они не включаются. То есть, в принципе, цифры, о которых мы говорим, это, возможно, только верхушка айсберга", - говорит Джессика Браун.

По ее словам, банкротство и долги становятся для людей своего рода клеймом - и многие не хотят признавать себя несостоятельными.