Завтра на западе Украины дожди, на остальной территории без осадков

Завтра в западной части Украины ожидаются дожди, на остальной территории без существенных осадков, только ночью в северных областях местами небольшой дождь.

Как сообщили УНИН в Укргидрометцентре, ночью и утром в южной, восточной части и большинстве центральных областей местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, в Украине, кроме запада, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 3-8° тепла, в Житомирской, Винницкой, Одесской областях и на побережье морей до 12° тепла, днем 8-13°, в южной части и в Закарпатье 11-16°, в Крыму 15-20°; в восточной части ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 5-10° тепла.

В Киевской области в воскресенье ночью местами ожидается небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 8-13°; в Киеве ночью 6-8°, днем 10-12°.