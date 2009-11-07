Премьер Британии предостерегает от сворачивания антикризисных мер

Премьер-министр Великобритании Гордон Браун предостерег страны "большой двадцатки" (G20) от поспешного сворачивания мер по антикризисной поддержке экономики, передает корреспондент РИА Новости.

Британский премьер в субботу выступил перед участниками встречи финансовой "двадцатки" в Шотландии, главной темой которой является выработка механизма постепенного отказа от программ господдержки экономики в условиях кризиса. Браун напомнил, что на саммите лидеров G20 в Питтсбурге был одобрен план действий по стимулированию посткризисного экономического роста. "На сегодняшней встрече мы должны начать воплощать рамочную программу, принятую в Питтсбурге. Сегодня вы можете заложить основы нового экономического управления... и начать реализацию плана стимулирования роста, который мы согласовали", - сказал британский премьер, обращаясь к главам финансовых ведомств и центробанков стран G20.

Он отметил, что в краткосрочной перспективе необходимо продолжать начатые меры по стабилизации экономики, а в среднесрочной - провести постепенное сокращение бюджетных дефицитов, возникших в экономиках ряда стран.

Ряд стран, где уже наблюдаются признаки экономического роста, например США, Япония, Германия, Франция, выступают за более скорый отказ от антикризисных программ. Другие страны, например Великобритания и Россия, где объем этих программ достаточно велик, считают, что "exit strategy" не должна быть поспешной. "Несмотря на то, что наметившиеся признаки экономического восстановления дают почву для осторожного оптимизма, они не являются причиной для преждевременного завершения экономического стимулирования", - подчеркнул Браун. По его словам, устойчивый экономический рост "окажется под угрозой, если резко урезать финансирование и инвестиции, которые поддерживают людей и бизнес в самый сложный период".