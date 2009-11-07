В Киеве руководство ООО не возвратило банку 1,5 млн. долл. кредита
13:52, 07 ноября 2009Финансы
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Взятого в 2007 году
В Киеве работники Государственной службы по борьбе с экономической преступностью разоблачили должностных лиц общества с ограниченной ответственностью, которые в 2007 году получили в банке кредит в сумме 1,5 млн. дол. и не вернули его.
Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
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