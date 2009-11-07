Тимошенко обещает врачам доплату за сверхнормативную работу

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обещает, что уже в понедельник, 9 ноября, Кабинет министров выделит средства для оплаты сверхнормативной работы врачей в условиях эпидемии гриппа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сказала сегодня на совещании в Закарпатской облгосадминистрации, посвященном теме борьбы с эпидемией гриппа.

«Мы в понедельник уже выделяем дополнительные деньги за сверхнормативную работу медицинского персонала, всех врачей», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер отметила, что деньги будут выделены областным госадминистрациям, которые, в свою очередь, будут распределять их по медицинским учреждениям.

«Я думаю, что если мы сравним в итоге цифры, которые прогнозировались для Украины ВОЗ, и которые в результате командной работы всей страны в итоге будут, мы просто с вами увидим, сколько жизней мы сохранили гражданам Украины благодаря вашей и нашей совместной работе – благодаря работе всех лечебных учреждений», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, обращаясь к врачам, присутствующим на совещании.