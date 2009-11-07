Губернатор: закарпатским врачам необходимо 4,2 млн. грн.

Закарпатью для оплаты врачам сверхнормативных отработанных часов необходимо 4,2 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на совещании в Закарпатской облгосадминистрации сообщил председатель ОГА Олег ГАВАШИ.

По его словам, по подсчетам Управления здравоохранения Закарпатской ОДА, именно такую сумму необходимо выделить на оплату сверхнормативных отработанных часов врачами, принимающими больных гриппом и ОРВИ.

В целом, по словам О.ГАВАШИ, сейчас в Закарпатской области задействованы 9 тысяч 835 медицинских работников. «Недостатка кадров нет. Однако мы уже на всякий случай отработали вопрос привлечения к работе интернов», - уточнил губернатор.

В свою очередь во время совещания в ОГА премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО сообщила, что в понедельник Закарпатье получит необходимые 4,2 млн. грн.