Инфляция в Украине превысила годовой прогноз более чем на 0,5%

Инфляция на Украине по итогам десяти месяцев 2009 года составила 10,1% Об этом сегодня сообщает Государственный комитет статистики. Таким образом годовой прогноз, заложенный в госбюджете этого года - 9,5% - превышен более, чем на 0.5%.

"В октябре по отношению к сентябрю повышение цен на потребительском рынке составило только 0,9%. В целом, по итогам десяти месяцев потребительские цены сформировались на уровне 10,1%", - говорится в сообщении пресс-службы министерства экономики Украины.

Бюджет Украины на 2009 год был утвержден с прогнозом годовой инфляции на уровне 9,5%. Всемирный банк считает, что инфляция в нынешнем году составит 13,4%. В сентябре по сравнению с августом инфляция выросла на 0,8%.