МВФ не даст Украине 4-й транш

Международный валютный фонд возобновит работу с Украиной только после назначенных на январь 2010 года президентских выборов, сказал в интервью Телевидению Рейтер директор- распорядитель МВФ Домининк Стросс-Кан.

Президент Украины Виктор Ющенко в конце октября подписал закон о повышении минимальных зарплат вопреки возражениям правительства и ключевого кредитора страны, МВФ, полагающих, что для реализации этого решения у страны нет финансовых ресурсов. Решение Ющенко вызвало критику со стороны МВФ.

"Когда люди идут на выборы, решения могут отличаться от тех, что были приняты год назад, когда программа (финансовой помощи Украине) разрабатывалась", - сказал Стросс-Кан.

"Сейчас - особый период, так что, определенно, нам надо подождать результата выборов, чтобы иметь возможность продолжить работу с правительством".

МВФ одобрил Киеву в ноябре 2008 года двухлетнюю программу stand-by на сумму около $16,4 миллиарда и за этот период уже выдал тремя траншами $10,5 миллиарда. В случае выполнения властями условий программы Фонд обещал выделить стране до конца этого года еще $3,8 миллиарда.

Основными претендентами на пост президента Украины являются лидер Партии регионов, экс-премьер Виктор Янукович и нынешняя глава правительства Юлия Тимошенко. Ющенко значительно отстает от них в популярности.

Первый тур выборов запланирован на 17 января 2010 года.