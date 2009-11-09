Инфляцию в октябре вызвал рост стоимости продтоваров и ЖКУ

Инфляция в октябре в размере 0,9% была вызвана в основном сезонным повышением цен на продовольственные товары и жилищно-коммунальные услуги.

Об этом в комментарии, размещенном на сайте Министерства экономики, заявил министр Богдан ДАНИЛИШИН.

Так, на продовольственные товары цены выросли на 0,7%, (доля – 0,4 п.п.), что, как подчеркнул Б.ДАНИЛИШИН, является самым низким показателем октября за последние 7 лет.

Расценки на жилищно-коммунальные услуги поднялись на 2,6% (0,3 п.п.), что в целом отвечало тенденциям предыдущих лет.

Б.ДАНИЛИШИН отметил, что в октябре продолжалось подорожание импорта из-за девальвационных тенденций на валютном рынке, в частности, выросли цены на предметы домашнего потребления, бытовую технику (0,7%), одежду и обувь (1,2%) и фармацевтическую продукцию (2,4%).

Снижение цен наблюдалось в таких классах как: фрукты, мясо с низкой степенью обработки, сахар, удельный вес которых в потребительской корзине составляет 9,5%, а также на транспорт за счет сокращения стоимости горюче-смазочных материалов (на 2,7%) и связи (0,1%)., отмечается в сообщении.

«Динамика текучего индекса потребительских цен (изменение цен до соответствующего месяца предыдущего года – УНИАН) также свидетельствует о существенном замедлении инфляционных процессов в экономике: отмеченный индекс снизился на 0,9 п.п. до 114,1% сравнительно с сентябрьским и остается ниже значения в прошлом году. Кроме того, траектория среднегодового индекса цен также оставалась нисходящей: с 125,2% в 2008 году до 116,5% в октябре 2009 года», - подчеркнул Б.ДАНИЛИШИН.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, инфляция в октябре 2009 сравнительно с сентябрем составила 0,9%, с начала года - 10,1%.

Цены производителей промышленной продукции в октябре выросли на 1,9%, с начала года - на 12,7%. По сравнению с октябрем 2008 г. цены потребительских товаров выросли на 14,1%.