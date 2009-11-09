Ющенко обвиняет Кабмин в невыделении МВФ очередного транша

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обвиняет правительство в том, что Международный валютный фонд не даст Украине очередной транш кредита.

Об этом он сказал в интервью «5-му каналу» в воскресенье.

«Я убежден, что МВФ не даст Украине очередной транш, поскольку это полное игнорирование Меморандума (подписанного с МВФ – УНИАН)», - отметил В.ЮЩЕНКО, прибавив, что Кабинет министров не выполнил пять из шести пунктов своих обязательств, закрепленных в этом документе.

В то же время Президент не видит своей вины из-за подписания им закона о повышении социальных стандартов, невзирая на призыв МВФ этого не делать.

«Ну, во-первых, я даю ответ на источники (финансирования повышения зарплат и пенсий – УНИАН), которые не осложняют ни работу правительства, ни Международного валютного фонда», - отметил он, напомнив, что внес на рассмотрение парламента законопроект о внесении изменений в госбюджет относительно нахождения такого финансирования.

Также Президент подчеркнул, что выполнил требование Конституции и законов Украины, обеспечивая человеку базовые социальные стандарты.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что премьер-министр также повышала зарплаты определенным категориям, которые обычно принимают участие в выборах – почтальонам, медикам, и тому подобное. «Это не справедливая социальная политика», - отметил Глава государства. В то же время, как акцентировал В.ЮЩЕНКО, его решение касалось всех людей Украины.

Как сообщал УНИАН, директор-распорядитель Международного валютного фонда Доминик СТРОСС-КАН заявил, что Фонд возобновит работу с Украиной только после назначенных на январь 2010 года президентских выборов.

МВФ в ноябре 2008 года принял решение о предоставлении Киеву двухгодичной программы stand-by на сумму около 16,4 млрд. долл. и за этот период уже выдал тремя траншами 10,5 млрд. долл. В случае выполнения условий программы МВФ обещал выделить Украине до конца 2009-го года еще 3,8 млрд. долл.