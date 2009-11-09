Норвегия потребовала представительства в G20

8 ноября министр иностранных дел Норвегии Йонас Гар Сторе призвал предоставить скандинавским странам одно место в "большой двадцатке" (G20) и предупредил, что эта организация пока не получила легитимности на мировой арене, сообщает ВВС.

Дипломат предложил предоставить Скандинавии, то есть Норвегии, Швеции, Дании, Финляндии и Исландии, а также странам Балтии и, возможно, Польше одно место, которое они будут занимать по ротации. Он добавил, что аналогичным образом можно организовать представительство других групп, таких как государства Африки и арабские страны.

"Моя идея сводится к тому, что мы должны начать дебаты о легитимности G20 и представительстве в ней", - заявил господин Сторе в интервью Financial Times.

Норвегия входит в число нескольких европейских стран, не попавших в G20, несмотря на то, что ее экономика больше экономик некоторых членов группы или сопоставима с ними по размерам. Речь идет о таких государствах как Индонезия, Саудовская Аравия, Аргентина и Южно-Африканская Республика.

После начала финансового кризиса Испания и Голландия сумели получить приглашения на три саммита G20, не будучи ее членами. Однако на саммиты не приглашают Польшу, Бельгию и скандинавские страны. Некоторые из них имеют непрямое представительство как члены Европейского союза (ЕС), однако Норвегия и Швейцария, которые не входят в ЕС, не имеют никакого представительства.