Китай выделит африканским странам 10 млрд. долл. займов

10:20, 09 ноября 2009
Финансы
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В течение ближайших 3-х лет

Китай в течение ближайших трех лет выделит африканским странам 10 миллиардов долларов в виде льготных займов, заявил в воскресенье премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао на открытии четвертого китайско-африканского саммита в курортном городе Шарм-эш-Шейх в Египте. "Мы будем помогать Африке наращивать финансовый потенциал", - цитирует Цзябао РИА Новости.

 Ожидается, что в ходе трехдневной встречи в верхах политики и бизнесмены из Китая и африканских стран будут обсуждать экономические и другие формы сотрудничества. В частности, Китай интересуется обширным африканским рынком для сбыта своих товаров, а также энергоносителями из африканских государств

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