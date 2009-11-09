Китай выделит африканским странам 10 млрд. долл. займов

Китай в течение ближайших трех лет выделит африканским странам 10 миллиардов долларов в виде льготных займов, заявил в воскресенье премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао на открытии четвертого китайско-африканского саммита в курортном городе Шарм-эш-Шейх в Египте. "Мы будем помогать Африке наращивать финансовый потенциал", - цитирует Цзябао РИА Новости.

Ожидается, что в ходе трехдневной встречи в верхах политики и бизнесмены из Китая и африканских стран будут обсуждать экономические и другие формы сотрудничества. В частности, Китай интересуется обширным африканским рынком для сбыта своих товаров, а также энергоносителями из африканских государств