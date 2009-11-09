Доллар снижается после саммита G20

Доллар снижается в понедельник, поскольку саммит финансовых лидеров "Большой двадцатки" и данные по безработице в США не изменили мнение о том, что американская ключевая ставка останется низкой в течение длительного времени.

Евро приблизился к годовому максимуму против доллара, который упал до минимальной отметки к корзине валют за две недели, сообщает Рейтер.

Некоторые дилеры также говорят, что на доллар повлиял доклад Международного валютного фонда, где сказано, что несмотря на ослабление американской валюты в последние месяцы, она все еще остается "сильной". Однако другие полагают, что это всего лишь оправдание для распродажи доллара.

"Несмотря на то, что уровень безработицы вырос до двузначного показателя, американские акции и другие рискованные активы держатся сравнительно хорошо. В сочетании с докладом МВФ это оказывает давление на доллар", - сказал трейдер из японского банка.

На саммите, состоявшемся в прошедшие выходные, финансовые представители G20 вновь не смогли принять никаких конкретных действий для изменения мировых финансовых потоков. Им также не удалось детально обсудить недавнее снижение доллара.

"Сейчас, когда серия крупных экономических событий завершилась, инвесторы с облегчением поняли, что продавать доллары - это нормально", - сказал трейдер.

Долларовый индекс снизился на 0,6 процента до 75,390. Евро к доллару вырос на 0,6 процента до $1,4972, удерживаясь недалеко от последнего максимума 2009 года - $1,5064.

Фунт стерлингов также укрепился к американской валюте, поднявшись до самой высокой отметки за два месяца - $1,6724.

Азиатские рынки акций выросли в понедельник, благодаря мнению, что в связи с плохой статистикой, стимулирующие меры и низкие ключевые ставки будут действовать еще долгое время.

К иене доллар поднялся на 0,3 процента до 90,14 иены, а евро укрепился к японской валюте на 0,9 процента до 134,64 иены.